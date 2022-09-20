20 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не намерена отчитываться перед Брюсселем за то, что глава Турции принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Анна Царькова, , 18:10 — REGNUM Анкара не намерена отчитываться перед Брюсселем за то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в Узбекистане. Соответствующее заявление Эрдоган сделал в интервью телеканалу PBS.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Турецкий лидер указал на то, что Турция подотчетна Европейскому союзу. Политик также подверг критике Европейский союз за то, что возглавляемое им государство «сдерживали 52 года», так и не дав «приблизиться» к ЕС.

Заявление турецкого лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения сочли заявление турецкого президента неким шантажом Евросоюза. Иные согласились с тем, что Турция не обязана отчитываться перед ЕС, членом которого страна не является. Были и те, кто указал на то, что крайне сложно «усидеть на двух стульях», что пытается сделать турецкое руководство. Встречались и те, кто отметил, что попытка Турции «усидеть на двух стульях» пока выгодна России.

«Какой, однако, шантажист! Экий негодяй!» — с сарказмом отреагировал Александр.

«Турки в своём репертуаре!» — добавила Irene L.

«Турцию, кажись, будет штормить нехило в ближайшие полгода. На двух стульях не усидеть — *опа треснет и копчик отобьёт. Белорусы как определились, всё хорошо стало. А Казахстан, Армения, Грузия и Турция — нет… Тут точка разрыва может быть», — отметила Ксю.

Под маской мира. Советский плакат. 1920 (фрагмент)

«Больше похоже на шантаж ЕС», — отреагировал Морис Г.

«Восток — дело тонкое. Ветер поменяется и мнение поменяется», — отреагировал Сергей С.

«Он и не должен перед ЕС отчитываться, чего ему бояться?» — не понимает Елена.

«Хитрый турок ведет свою игру, правила которой знает только он. Да и чему его обязывает участие в ШОС? Беспилотники как продавал нашим врагам, так и будет продавать… А вот ЕС может испугаться… Возможно, и просто шантаж Европы», — предположил Гарий И.

«[Задница] Эрдогана, конечно, ерзает на двух стульях, однако нам всем это пока взаимовыгодно и деваться некуда…» — отметила Алария.

«Эрдоган обиделся, что [бывш. УССР] с Молдавией пообещали более «ускоренное» принятие в ЕС», — иронизирует Марина.