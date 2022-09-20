Вашингтон, 20 сентября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Запись в Twitter-аккаунте компании Rockstar Games об утечке конфиденциальной информации о GTA VI набрала 1 млн лайков. Об этом 20 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра GTA V

Такое количество отметок «мне нравится» пост собрал за сутки. Для твита в игровой индустрии — это рекорд.

Напомним, что 18 сентября 2022 года в Сети появился слитый архив с десятками видео с кадрами из Grand Theft Auto VI, а также тысячи строк исходного кода, что стало самой масштабной утечкой в игровой индустрии. Свою поддержку Rockstar Games выразили глава студии Naughty Dog Нил Дракман, разработчики Cyberpunk 2077 Патрик Миллс и Павел Саско, юрист Bungie Дон Макгоуэн, инди-разработчик Рами Исмаил и другие.