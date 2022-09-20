Саратов, 20 сентября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Саратове 10 оператов связи обратились в региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с просьбой установить экономические обоснованные тарифы на услуги по предоставлению мест на опорах наружного освещения и контактной сети для размещения кабеля. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба УФАС по Саратовской области.

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Так, МУП «Саргорсвет» предоставляет услугу по размещению кабеля на одной опоре за 294,73 рубля в месяц, МУПП «СГЭТ» — за 298,64 рублей.

Администрация установила для предприятий тарифы, включенные в расценки мероприятий по содержанию опор, которые и так выполняются в ходе основной деятельности, также данные работы частично финансируются из городского бюджета.

По решению УФАС, до 1 декабря 2022 года администрации Саратова необходимо установить экономически обоснованные тарифы на услуги данных предприятий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в марте 2022 года Саратовское управление ФАС направило четыре предостережения должностным лицам торговых сетей по фактам невыкладки сахара на полки магазинов при его наличии и выборочном предложении кассирами продаже сахара на кассе.

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