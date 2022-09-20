Москва, 20 сентября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Агент СБУ Николай Сапога раскрыт российскими силовиками, сообщает 20 сентября сотрудник силовых структур РФ. Он работал на спецслужбы киевского режима и одновременно заведовал кафедрой в херсонском отделении Харьковского национального университета военно-воздушных сил.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ

Когда началась спецоперация ВС РФ на территории б. УССР, Сапога бежал из Херсона, вероятно, в Полтаву, а летом 2022 года начал выходить на связь с одним из оставшихся в Херсоне человеком для выяснения обстановки в городе, а также «настроения среди своих учеников».

В своём последнем сообщении сотрудник СБУ «призвал всех оставшихся в Херсоне студентов выехать» на территорию, подконтрольную Киеву, «и поступить в закрытое военно-учебное заведение в Полтаве с перспективой работы в СБУ».

«Кроме того, он требовал докладывать об обстановке в городе и проводить видеосъемку последствий обстрелов [ВСУ]», — сообщил сотрудник силовых структур РФ в интервью РИА Новости.

Также есть данные о том, что Сапога, возглавлявший местную ассоциацию ветеранов отдела «К» СБУ, бежал из Херсона с действующими сотрудниками спецслужб, продолжая при этом обучать курсантов по специальностям радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.