Варшава, 20 сентября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Польша разместит в восточной части страны 18-ю механизированную «Железную» дивизию, организованную по «американскому образцу», заявил 20 сентября министр национальной обороны Мариуш Блащак на полигоне в Новой Дембе, где проходят совместные с США и Британией военные учения. Выступление транслировалось Польским телевидением.

Вертолёт «Апач»

«Ответом на угрозы является усиление и строительство войска польского. Мы это делаем, увеличивая численность и создавая новые подразделения с современным вооружением. Здесь прежде всего тренируются солдаты 18-й механизированной дивизии — Железной дивизии. Эта дивизия существует четыре года, ее целью является обеспечение безопасности на востоке нашей страны», — сказал Блащак.

Он также заявил, что эта дивизия скоро получит американские вертолеты Apache и танки Abrams.

«Эта дивизия организована по американскому образцу. Она скоро будет оснащена «Абрамсами» и «Апачами». Мы видели, как взаимодействуют «Абрамсы» и «Апачи». Они создают заграждение, которое невозможно пробить. И так будет в случае с 18-й Железной дивизией», — заявил польский министр обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Польши заявило о намерении закупить у США 96 ударных вертолетов Apache и 250 основных боевых танков М1 Abrams.