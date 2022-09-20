Вашингтон, 20 сентября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Суд в США отменил приговор по делу об убийстве в отношении Аднана Сайеда, судьба которого привлекла внимание всей страны благодаря подкасту Serial, поставившему под вопрос его виновность, сообщает 20 сентября UPI.

Phil Roeder Здание Верховного суда США

Окружной судья Балтимора Мелисса Финн отменила приговор за убийство первой степени Хэ Мин Ли в 1999 году, которой было всего 18 лет, когда ее нашли задушенной в парке Балтимора в 1999 году.

В убийстве девушки обвинили Аднана Сайеда, который получил пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в Мэриленде, где и провел последние 23 года. Сейчас ему 41 год.

Сайед ближайшие 30 дней будет находиться под домашним арестом и GPS-наблюдением, пока прокуроры решают, будут ли они открывать новое судебное разбирательство или закроют дело.

Ранее прокурор штата Балтимор подал ходатайство об отмене приговора после годичного расследования, проведенного вместе с государственным защитником, представлявшим интересы Сайеда. Также сообщается, что прокуроры нашли информацию о двух новых подозреваемых, имена которых пока не раскрываются.

Напомним, что подкаст Serial, выходящий в эфире чикагской общественной радиостанцией WBEZ, привлек внимание всей страны к делу Сайеда в 2014 году.