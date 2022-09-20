Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Сомнительный метод усыпления младенца в перинатальном центре Педиатрического медицинского университета Санкт-Петербурга — тряска ребенка, чтобы он успокоился — привлек внимание прокуратуры, сообщили 20 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Плачущий ребенок TaniaVdB

Ранее ИА REGNUM сообщало, что одна из новоиспеченных матерей сняла видео, как женщина в медицинской одежде трясет кричащего младенца. Таким образом, как посчитала очевидец, медработник хотел успокоить и усыпить ребенка. После того как видеозапись стала достоянием общественности, ректор вуза начал внутреннюю проверку. Следом инцидентом заинтересовались и в прокуратуре города.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению должностными лицами учреждения стандартов оказания медицинской помощи в отношении младенца», — сообщили в прокуратуре.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения проверочных мероприятий.

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