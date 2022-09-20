Москва, 20 сентября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Министерство финансов России на аукционе в среду, 21 сентября, намерено разместить два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 30 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 237 с датой погашения 14 марта 2029 года в объёме 20 млрд рублей и выпуска № 26 240 с погашением 30 июля 2036 года в объёме 10 млрд рублей.

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Напомним, 14 сентября Минфин провёл первый более чем за полгода аукцион по размещению облигаций федерального займа. Ведомство реализовало ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 239 с погашение 23 июля 2031 года в полном объёме — на 10 млрд рублей при спросе почти в 25 млрд рублей.

Согласно ранее опубликованном плану заимствований, Минфин намерен за три аукционных дня в сентябре разместить ценные бумаги в общей сложности на 40 млрд рублей.