Москва, 20 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Уровень доходов японских домохозяйств существенно снизился, что отрицательно скажется на развитии внутренних рынков Страны восходящего солнца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Согласно опросу представителей японского бизнеса, в октябре 2022 года ожидается рост цен на 6532 продукта питания! При этом падение иены помогло японским компаниям-экспортёрам получить самую высокую прибыль с 1954 года, максимизировать свои зарубежные доходы, — сказал Ильинский. — В тоже время уровень доходов японских домохозяйств существенно снизился, что отрицательно скажется на развитии внутренних рынков в Японии. Решимость Банка Японии придерживаться стимулов роста национальной экономики сделала Банк Японии исключением среди центральных банков. Ситуация осложняется большим различием базовых учетных ставок в США и Японии, что приводит к дальнейшему росту бегства капитала из Страны восходящего солнца».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк Японии держит базовую процентную ставку на низком уровне, что способствует дальнейшему росту инфляции.