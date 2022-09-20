Лос-Анджелес, США, 20 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Актриса Майя Хоук, сыгравшая Робин в сериале «Очень странные дела» ответила на вопрос о смерти Эдди Мансона в исполнении Джозефа Куинна. Слова артистки приводит портал BuzzFeed.

Цитата из интервью на телевидении Майя Хоук

Актриса призналась, что не считала смерть Эдди необходимостью. Однако она добавила, что в сериале и без него «слишком много персонажей». Ранее Хоук рассказала, что мечтает, чтобы её героиня из шоу умерла: «Я хотела бы умереть и получить свой героический момент. Я хотела бы умереть с честью, как и любой актёр», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, что работа над финальным пятым сезоном сериала «Очень странные дела» началась в начале августа 2022 года. Ожидается, что новые эпизоды выйдут не раньше 2024 года.