Прокуратура контролирует расследование аварии с автобусом на Урале
Берёзовский, Свердловская область, 20 сентября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Берёзовском Свердловской области прокуратура взяла на контроль ход проведения административного расследования по факту ДТП с рейсовым автобусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
«Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 20 сентября днём. Автобус «ПАЗ» столкнулся с грузовиком. Пять человек получили травмы.
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