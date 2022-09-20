Новосибирск, 20 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В очередной раз проявилась лавирующая стратегия в турецкой внешней политике. Такое мнение высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя информацию о том, что в Турции два банка прекратили обслуживать российской карты «Мир».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Анкара не против получать односторонние выгоды, но неизменно отходит назад в случае адресного воздействия или предложения со стороны Запада», — подчеркнул Бирюков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что два крупнейших банка Турции — Is Bankasi и DenizBank — перестали обслуживать российские карты «Мир». По данным Is Bankasi, решение принято ещё 16 сентября из-за санкций со стороны США и Великобритании.

Читайте также: В Турции два банка перестали обслуживать карты «Мир»