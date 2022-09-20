Вашингтон, 20 сентября 2022, 16:43 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена планирует окончательно утвердить запрет на аренду нефтяных и газовых месторождений вблизи земель, принадлежащих коренным американцам, несмотря на серьезную оппозицию со стороны лидеров самих коренных народов, сообщает 20 сентября Fox News.

Джо Байден
Джо Байден
U.S. National Archives

Речь идет о правиле, которое министерство внутренних дел (DOI) разработало еще в ноябре 2021 года — введение 20-летнего моратория на федеральную аренду нефти и газа в радиусе 10 миль от национального исторического парка культуры Чако, расположенного на северо-западе Нью-Мексико. В соответствии с новыми ограничениям 336 тысяч акров государственных земель будут изъяты из аренды для защиты окружающей среды и культурного наследия региона.

Однако коренные американцы выступают против новых ограничений, заявляя, что новое правило заблокирует развитие земель, которые принадлежат им. Ограничения помешают владельцам отдельных индейских наделов организовывать бурение и добычу полезных ископаемых.

«Мы ничего не разрушаем — мы сами коренные американцы. Никто не разрушает парк. Нефтяные компании точно не уничтожают парк. И у них есть новые технологии. Мне кажется, что правительство больше прислушивается к мнению защитников окружающей среды», — сказала в интервью Fox News Делора Хесус, член племени навахо из Большого Чако.

Напомним, что Нью-Мексико является одним из самых богатых ископаемым топливом штатов в США — в прошлом году он занял второе место по добыче сырой нефти и вошел в десятку крупнейших производителей природного газа. На штат приходится 9% найденных запасов сырой нефти в США и 6% найденных запасов природного газа, что делает его одним из основных поставщиков энергии.