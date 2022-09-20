Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена планирует окончательно утвердить запрет на аренду нефтяных и газовых месторождений вблизи земель, принадлежащих коренным американцам, несмотря на серьезную оппозицию со стороны лидеров самих коренных народов, сообщает 20 сентября Fox News.

Джо Байден U.S. National Archives

Речь идет о правиле, которое министерство внутренних дел (DOI) разработало еще в ноябре 2021 года — введение 20-летнего моратория на федеральную аренду нефти и газа в радиусе 10 миль от национального исторического парка культуры Чако, расположенного на северо-западе Нью-Мексико. В соответствии с новыми ограничениям 336 тысяч акров государственных земель будут изъяты из аренды для защиты окружающей среды и культурного наследия региона.

Однако коренные американцы выступают против новых ограничений, заявляя, что новое правило заблокирует развитие земель, которые принадлежат им. Ограничения помешают владельцам отдельных индейских наделов организовывать бурение и добычу полезных ископаемых.

«Мы ничего не разрушаем — мы сами коренные американцы. Никто не разрушает парк. Нефтяные компании точно не уничтожают парк. И у них есть новые технологии. Мне кажется, что правительство больше прислушивается к мнению защитников окружающей среды», — сказала в интервью Fox News Делора Хесус, член племени навахо из Большого Чако.

Напомним, что Нью-Мексико является одним из самых богатых ископаемым топливом штатов в США — в прошлом году он занял второе место по добыче сырой нефти и вошел в десятку крупнейших производителей природного газа. На штат приходится 9% найденных запасов сырой нефти в США и 6% найденных запасов природного газа, что делает его одним из основных поставщиков энергии.