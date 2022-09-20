Москва, 20 сентября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. США и Европейский союз могут оказать давление на ряд дружественных России стран, участвующих в параллельном импорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о восстановлении потребительского импорта в 2022 году и ожидании роста инвестиционного в 2023-м.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Представляется, что США и Евросоюз окажут давление на ряд дружественных стран, — сказал Чеглов. — Например, на Казахстан и Турцию. И может быть, ряд компаний поставят на паузу участие в параллельном импорте. Вероятно, это будет временным явлением. И если по итогу 2022 года мы получим до 20 млрд поставок по параллельному импорту, кампанию можно считать успешной».

В то же время, по его словам, активизация инвестиционного импорта в этом году маловероятна из-за высокого риска.

«Среди факторов риска можно выделить давление, которое вызывает проблемы с товародвижением в Казахстане и движением денег в Турции. Мы уже слышим угрозы компаниям из дружественных стран. Наложение конкретных санкций может напугать некоторых участников рынка», — сказал Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия смогла восстановить импорт товаров за счет быстрой переориентации на Китай.