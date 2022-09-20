Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Власти Ленинградской области сделают акцент при формировании бюджета на 2023 год на социальную сферу. Порядка 44 млрд рублей будет направлено на помощь обманутым дольщикам, поддержку семей и развитие дорожной инфраструктуры, сообщил 20 сентября первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с депутатами регионального Законодательного собрания.

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Так, в областном бюджете Ленинградской области на 2023 год 3,9 млрд рублей предусмотрены на решение проблем дольщиков. На ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей, согласно указу президента России № 175, запланировано израсходовать 2 млрд рублей, еще 20 млрд рублей будут направлены дорожному фонду и 18, 4 млрд рублей — на реализацию национальных проектов.

«Текущая ситуация показала, что мы на правильном пути, и все, что мы сделали, легло в копилку устойчивости регионального бюджета. Бюджетная система Ленинградской области чувствует себя уверенно, мы имеем механизмы тонкой настройки финансовой системы, обеспечим все социальные выплаты и поддержим инвестиционный цикл, обеспечивая надежный фундамента развития экономики региона», — сказал Марков.

Отметим, что за первое полугодие 2022 года в бюджет Ленинградской области поступило 99,3 млрд рублей. Объем налоговых и неналоговых поступлений на 40,3% превысил показатель аналогичного периода прошлого года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ленинградской области объявили конкурс на оказание услуги по предоставлению кредита в форме кредитной линии в 3,5 млрд рублей на финансирование дефицита регионального бюджета.

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