Ярославль, , 17:55 — REGNUM 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на трассе М-8 погиб известный актёр, художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис. Редакция ИА REGNUM вспоминает, чем запомнился ярославцам Сергей Витауто.

Сергей Пускепалис Volkovteatr.ru

Сергей Пускепалис родом из Курска. Впервые работать в Ярославль он приехал в 2009 году в возрасте 43 лет — тогда он в течение года был главным режиссёром Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова. В Ярославль Пускепалис вернулся в августе 2019-го, заняв пост художественного руководителя театра после ухода Евгения Марчелли.

На сцене Волковского театра Сергей Пускепалис как режиссёр поставил пять спектаклей: «С любимыми не расставайтесь» А. Володина, «Три сестры» А. Чехова, «Бедный миллионер» А. Слаповского, «… Забыть Герострата!» Г. Горина и «Предстоящее бытие» И. Глинкова. Последние две постановки идут на сцене театра и сейчас.

Кроме того, во время работы Сергея Пускепалиса и при активном его участии была запланирована реконструкция Волковского театра. По проекту в театре должна появится третья сцена со зрительным залом на 150–200 мест, новые холлы и символы театра — светильники в виде лебедей на внешних бортах балконов. Купол здания должен будет использоваться как лекторий или дискуссионная площадка.

За время своей работы в должности худрука театра имени Ф. Волкова Сергей Витауто провёл два Международных Волковских фестиваля — должен был пройти ещё один, однако в 2020 году его отменили из-за пандемии коронавируса.

Работая в Ярославле, Сергей Пускепалис продолжал сниматься в кино, оставаясь фигурой не регионального, а общероссийского масштаба. При этом он принимал активное участие в жизни города и области, в Ярославле он обрёл немало друзей, который скорбят о его уходе.

«Трагически погиб Сергей Витауто Пускепалис. Художественный руководитель Первого русского театра, талантливый актёр. Патриот. Гражданин своей страны. Человек мира и Друг. Шок и горе для театра, Ярославии, России… Мои соболезнования родным, близким, коллегам…», — написал уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

17 сентября, Пускепалис открыл XXII сезон Волковского фестиваля. Слова соболезнования в социальных сетях врыжают и многие ярославцы, переживающие уход Сергея Пускепалиса как личную трагедию.

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