Москва, , 16:30 — REGNUM Глава Банка Японии Харухико Курода упорно продолжает удерживать базовую процентную ставку на невероятно низком уровне, что способствует дальнейшему росту инфляции и резкому ослаблению иены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Инфляция в Японии продолжает бить рекорды и достигла восьмилетнего максимума, — констатировал он. — В августе темпы роста потребительских цен составили 2,8% и превысили ожидаемый экономистами уровень инфляции. При этом темпы роста японской инфляции зафиксированы на самых высоких уровнях за более чем тридцать лет, начиная с 1991 года».

По его словам, «удивительным и необъяснимым» остается факт, что Банк Японии упорно продолжает денежно-кредитное стимулирование, когда инфляция намного превышает таргетированную величину в 2%.

«Основной вклад в инфляционное давление на японскую экономику внесли продолжающие дорожать энергоносители и продовольствие, — сказал Ильинский. — Падающая японская иена делает импорт для Японии более дорогим, что влечет дальнейший рост небывалого торгового дефицита. Продолжаются проблемы несогласования денежно-кредитной политики Банка Японии и крупнейших центральных банков мира — ФРС США, Банка Англии и Национального банка Швейцарии. Если последние резко ужесточили свою денежно-кредитную политику, то глава Банка Японии Харухико Курода упорно продолжает удерживать базовую процентную ставку на невероятно низком уровне, что способствует дальнейшему росту инфляции и резкому ослаблению иены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Японии по итогам августа 2022 года базовая инфляция составила 2,8%, что является максимумом за последние семь лет.

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