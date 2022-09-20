Москва, 20 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Глава Банка Японии Харухико Курода упорно продолжает удерживать базовую процентную ставку на невероятно низком уровне, что способствует дальнейшему росту инфляции и резкому ослаблению иены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Инфляция в Японии продолжает бить рекорды и достигла восьмилетнего максимума, — констатировал он. — В августе темпы роста потребительских цен составили 2,8% и превысили ожидаемый экономистами уровень инфляции. При этом темпы роста японской инфляции зафиксированы на самых высоких уровнях за более чем тридцать лет, начиная с 1991 года».

По его словам, «удивительным и необъяснимым» остается факт, что Банк Японии упорно продолжает денежно-кредитное стимулирование, когда инфляция намного превышает таргетированную величину в 2%.

«Основной вклад в инфляционное давление на японскую экономику внесли продолжающие дорожать энергоносители и продовольствие, — сказал Ильинский. — Падающая японская иена делает импорт для Японии более дорогим, что влечет дальнейший рост небывалого торгового дефицита. Продолжаются проблемы несогласования денежно-кредитной политики Банка Японии и крупнейших центральных банков мира — ФРС США, Банка Англии и Национального банка Швейцарии. Если последние резко ужесточили свою денежно-кредитную политику, то глава Банка Японии Харухико Курода упорно продолжает удерживать базовую процентную ставку на невероятно низком уровне, что способствует дальнейшему росту инфляции и резкому ослаблению иены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Японии по итогам августа 2022 года базовая инфляция составила 2,8%, что является максимумом за последние семь лет.