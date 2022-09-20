Париж, 20 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн должна принять председателей групп из Национальной ассамблеи и Сената в среду, 21 сентября, и в четверг, 22 сентября, в разгар дебатов о пенсионной реформе, сообщает Le Figaro.

Jacques Paquier Премьер-министр Франции Элизабет Борн

«Повестка дня не ограничивается пенсиями», — уточнили в резиденции премьер-министра страны.

Элизабет Борн сначала примет представителей большинства, затем других французских партий в Сенате, коммунистов и экологов. Во второй половине дня наступит очередь группы «Свобода, независимость, заморские территории» в Ассамблее и Европейского демократического и социального объединения в Сенате. В четверг Элизабет Борн также встретится с бывшим кандидатом на пост президента Франции Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на энергоносители и топливо механически привел к росту цен на многие повседневные продукты.

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