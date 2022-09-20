Москва, , 16:28 — REGNUM В Росси эмоциональные покупки всё чаще заменяются рациональным подходом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Потребитель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пандемия и санкции меняют товарные пристрастия населения, — сказала она. — Люди не готовы покупать те товары, которые подорожали в два раза, и ищут заменители. Здравый смысл уводит потребителей на электронные торговые площадки, эмоциональные покупки все чаще заменяются рациональным подходом. Способствовать росту активности потребителей может и рост предложения на внутреннем рынке товаров, в отношении которых действуют экспортные ограничения. Восстановить спрос способна растущая оплата труда и государственная поддержка малоимущим слоям населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Лебединской, за первые две недели сентября 2022 года номинальные расходы жителей РФ выросли лишь на 3%.

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