Москва, 20 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В России эмоциональные покупки всё чаще заменяются рациональным подходом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

«Пандемия и санкции меняют товарные пристрастия населения, — сказала она. — Люди не готовы покупать те товары, которые подорожали в два раза, и ищут заменители. Здравый смысл уводит потребителей на электронные торговые площадки, эмоциональные покупки все чаще заменяются рациональным подходом. Способствовать росту активности потребителей может и рост предложения на внутреннем рынке товаров, в отношении которых действуют экспортные ограничения. Восстановить спрос способна растущая оплата труда и государственная поддержка малоимущим слоям населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Лебединской, за первые две недели сентября 2022 года номинальные расходы жителей РФ выросли лишь на 3%.