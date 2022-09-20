Москва, 20 сентября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. За первые две недели сентября 2022 года номинальные расходы жителей РФ выросли лишь на 3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что во II квартале 2022 года потребительский спрос в РФ прошел нижнюю точку снижения.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

«Риски того, что поведение потребителей вновь переориентируется на сбережение, есть, — сказала Лебединская. — На данный момент высокие инфляционные ожидания чувствительны к колебаниям курса национальной валюты и условиям потребительского кредитования, уровню инфляции и безработицы. Сезонные колебания цен на плодоовощную продукцию на первый взгляд должны были стимулировать спрос, но значительных изменений пока нет».

По ее словам, расходы, связанные с отпуском, жители РФ замещают сокращением потребления других групп товаров.

«Данные «Ромир» свидетельствуют о том, что за первые две недели сентября номинальные расходы жителей РФ выросли лишь на 3%. По сравнению с другими периодами это мало. Но с учетом рухнувшего в июле индекса физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами (85,3%), индекса физического объема оборота розничной торговли (95,7% к аналогичному периоду 2021 года) это неплохой результат», — сказала Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области Алексея Головченко, потребительский спрос в РФ России будет падать в 2022 году, а также в 2023 году.