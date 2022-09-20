Лондон, 20 сентября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Британии Лиз Трасс заявила, что правительство страны не планирует вводить нормирование подачи электроэнергии предстоящей зимой. Об этом она заявила 20 сентября в Нью-Йорке перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

Tom Witham Лиз Трасс

«Мы не ведем речь о нормировании электроэнергии», — цитирует главу британского кабмина телеканал Sky News.

По утверждению Трасс, страны Запада «не могут ставить под угрозу свою безопасность ради дешевой электроэнергии», а также напомнила, что британское правительство решило заморозить тарифы на электроэнергию до 2024 года.