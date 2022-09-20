Москва, 20 сентября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Рынок автокредитования в РФ будет постепенно оживать, если в стране продолжит расти востребованность китайских автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала данные Объединенного кредитного бюро о том, что в РФ в августе 2022 года количество выданных автокредитов, увеличилось по сравнению с июлем, но снизилось на 59%, если сравнивать с последним летним месяцем 2021 года.

Winavto.ru Авторынок

«Достаточно часто именно к концу лета граждане начинают вновь повышать интерес к покупке автомобиля, — сказал Ермилова. — Помимо этого, снизилась ключевая ставка, а стало быть, и ставки по кредитам. Это повысило привлекательность кредитования для населения. Также автодилеры стали предлагать выгодные условия, и появились китайские автомобили, которые постепенно набирают популярность. За восемь месяцев 2022 года были очень серьёзные спады продаж, практически их остановка, поэтому общий спад продаж почти 60%. В случае дальнейшей востребованности китайских автомобилей постепенно рынок автокредитования будет оживать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что в РФ потребность в новых автомобилях и, соответственно, автокредитовании сохраняется, хотя и в меньшем объеме, чем это было несколько лет назад.