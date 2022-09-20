Кострома, 20 сентября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Костроме водитель легковой машины совершил наезд на пешеходов с коляской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Олеся Носенко / ДТП Кострома Запись с камеры видеонаблюдения

ДТП произошло в 19 часов вечера 19 сентября на перекрёстке улиц Бульварной и Профсоюзной. Семья с коляской переходила дорогу по «зебре» на зеленый свет. В это время пешеходов сбил легковой автомобиль с маркировкой «Uber» под управлением 52-летнего мужчины.

Как пояснил инспекторам водитель, он пытался уйти от столкновения с другим автомобилем, двигавшимся навстречу ему. Именно поэтому он совершил резкий поворот.

Взрослые пешеходы получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. Их ребёнок, опрокинувшийся в коляске, физически не пострадал. ГИБДД проведёт административное расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.