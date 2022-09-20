Грозный, , 16:22 — REGNUM На участке Берестовое — Спорное подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом ЛНР и ЧВК «Вагнера» успешно провели совместные мероприятия, сообщается 20 сентября в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

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В ТГ-канале размещено видеообращение командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, который рассказал об успешном мероприятии и о дальнейших планах: «Очень хорошие результаты сегодня. Уничтожено около 200 человек личного состава противника, техники».

Апты Алаудинов «И я хочу сказать, что в ближайшее время будет очень хорошее продвижение, потому что взяты очень хорошие сегодня опорники. И сделано всё, чтобы наладить плацдарм для занятия и продвижения уже вперёд».

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