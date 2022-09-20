Париж, , 16:19 — REGNUM Рост цен на энергоносители и топливо механически привел к росту цен на многие повседневные продукты, сообщает французское издание Capital.

Багет Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Если во Франции кажется, что в настоящее время рост цен находится под контролем, французские пекари опасаются, что вскоре у них не останется другого выбора, кроме как повысить цены из-за энергетического кризиса, который переживает вся Европа.

«Представляя самое худшее, цены на хлеб могут вырасти на 20-30%. Эта мера касается не только багетов, но и всей продукции», — выразил обеспокоенность президент Национальной конфедерации французских хлебобулочных и кондитерских изделий (CNBPF).

Напомним, в августе цены на хлеб в Евросоюзе взлетели на 18%, по данным Евростата.

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