* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, 20 сентября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Освобождение крупного наркоторговца из Афганистана Башира Нурзая из американской тюрьмы вызвало различную реакцию со стороны ряда бывших афганских правительственных чиновников и пользователей социальных сетей.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Рахматулла Набиль, бывший глава службы национальной безопасности Афганистана, написал на своей официальной странице в соцсети, что Нурзай сыграл ключевую роль в создании движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) благодаря своему знакомству с муллой Мохаммадом Омаром, первым лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предоставив ему миллионы долларов.

Акбар Рустами, один из пользователей Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал на своей странице: «Без сомнения, его освобождение является одним из подарков Америки талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за то, что они помогли определить местонахождение Аймана аз-Завахири и совершить атаку на него в Кабуле. И мулла Якуб и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-южане получили от этого большую выгоду».

Самад Карман, другой пользователь соцсети, написал: «Этот человек, занимающий особое положение среди племен дуррани Кандагара и располагающий большим количеством денег, может сыграть важную роль в сближении Америки с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этот человек (Нурзай) может создать большую головную боль для Центральной Азии и России незаконным оборотом наркотиков, что станет проблемой безопасности для этих стран. Также он сыграет большую роль в подавлении сопротивления «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Северном Афганистане».

Бадр Халанд, пользователь Twitter, опубликовал видео прибытия Башира Нурзая в международный аэропорт Кабула и написал: «Плод свободы и независимости! Знают ли светские рабы Запада (сторонники отделения религии от политики), какова цена этой радости?» Далее он написал, что Башир Нурзай был одним из сторонников и соратников «великого муллы» (муллы Омара), и был освобождён благодаря усилиям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил 19 сентября, что Башир Нурзай был освобождён из американской тюрьмы в обмен на американского гражданина Марка Фририкса. Амир Хан Моттаки заявил, что Башир Нурзай был освобождён после многочисленных усилий «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и передан властям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в аэропорту Кабула.

Белый дом также опубликовал сообщение, что Марк Фририкс был освобождён в обмен на Башира Нурзая.

В заявлении Белого дома говорится: «У нас было несколько месяцев серьёзных переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об освобождении Марка. В ходе этих переговоров стало ясно, что освобождение Башира Нурзая, торговца наркотиками, который провёл 17 лет в федеральной тюрьме, — это ключ к освобождению Марка».

В заявлении также отмечалось, что были проведены консультации с экспертами правительства США. Согласно заявлению, заключение экспертов показывает, что возвращение Нурзая в свою страну не представляет для американцев никакой материальной опасности. Также в заявлении упоминается, что освобождение Нурзая не изменит характер торговли наркотиками в Афганистане.

Марк Фририкс был похищен в Афганистане 31 января 2020 года, и считается, что он находился в плену у «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Прибыв в Кабул, Нурзай подтвердил на пресс-конференции, что был освобождён в обмен на Фририкса, и, поблагодарив талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал, что без усилий лидеров группировки его освобождение из федеральной тюрьмы Соединённых Штатов было бы «невозможным».

Башир Нурзай был арестован в Нью-Йорке в 2005 году по обвинению в контрабанде наркотиков в США и другие страны, стоимость которых достигала более 50 миллионов долларов. Кроме того, его также обвинили в поддержке движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — обвинение, с которым согласился министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После того, как Нурзай прибыл в Кабул, Амир Хан Мотаги сказал, что «Хаджи Башир провел семнадцать с половиной лет в американской тюрьме, и благодаря усилиям Исламского Эмирата теперь он вернулся на родину. Он сотрудничает с Эмиратом с момента его создания и нас связывает с ним крепкая и особенная дружба».