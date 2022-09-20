Чебоксары, 20 сентября 2022, 16:17 — REGNUM Референдумы в Донбассе приходится форсировать, так как дальше «уже невозможно ждать», в нынешней ситуации «промедление смерти подобно». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.
Политик считает, что вопросы проведения референдумов следовало решать гораздо раньше.
Он напомнил, что освобождение территории влечёт за собой и обязательства:
Напомним, что референдум о воссоединении ДНР, ЛНР и Херсонской области с Россией пройдёт с 23 по 27 сентября
Как сообщало ИА REGNUM, в Запорожской области движение «Мы вместе с Россией» обратилось к главе администрации Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести референдум о воссоединении с Россией.