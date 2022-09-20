Чебоксары, , 16:17 — REGNUM Референдумы в Донбассе приходится форсировать, так как дальше «уже невозможно ждать», в нынешней ситуации «промедление смерти подобно». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик считает, что вопросы проведения референдумов следовало решать гораздо раньше.

«К сожалению, с проведением референдумов затянули — по большому счёту, этот вопрос должны были решать ещё в 2014 году. А уже сейчас, как говорится, промедление смерти подобно, поэтому приходится форсировать», — сказал Владислав Солдатов.

Он напомнил, что освобождение территории влечёт за собой и обязательства:

«Освобождение налагает дополнительную нагрузку по содержанию, обеспечению жизнедеятельности территорий и безопасности жителей. Также стоят многие другие вопросы, которые требуют правовой основы. Кроме того, впереди — зима, люди долго ждать не могут. Жители Донбасса должны дать ответ о своём будущем, с кем они хотят остаться. Народ сам должен решить свою судьбу. В любом случае, русская армия не собирается оставлять эти территории, так как здесь живут наши люди, такой же русский народ».

Напомним, что референдум о воссоединении ДНР, ЛНР и Херсонской области с Россией пройдёт с 23 по 27 сентября

Как сообщало ИА REGNUM, в Запорожской области движение «Мы вместе с Россией» обратилось к главе администрации Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести референдум о воссоединении с Россией.