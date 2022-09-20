Кутаиси, Грузия, , 16:16 — REGNUM Захвативший отделение «Банка Грузии» в Кутаиси налётчик привязал к себе одного из заложников. Трансляцию в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведёт один из присутствующих в банке.

На кадрах видно, что у захваченного мужчины связаны руки, а на одежде злоумышленника прикреплены брикеты и моргают лампочки. Налётчик также установил в помещении устройства, похожие на взрывные, и грозит взорвать всё.

«Каких ещё женщин вам выпустить? Может быть, и мне выйти и станцевать? Убирайтесь, буду стрелять», — была слышна фраза в трансляции.

Напомним, в Кутаиси злоумышленник захватил 20 сентября в банке 12 заложников, из которых большинство — женщины. Он требует $2 млн. Инцидент длится более пяти часов.

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