Уфа, , 16:13 — REGNUM Половина оборонных предприятий в Башкирии к 2025 году намерены увеличить долю продукции двойного назначения более чем на 30% в общем объеме. Об этом 20 сентября сообщил министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев в своем телеграм-канале.

Истребитель Су-35 ВКС России Минобороны России

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Он напомнил, что 19 сентября Россия отметила День оружейника, а 25 сентября свой профессиональный праздник будут отмечать машиностроители.

«Эти две отрасли тесно взаимосвязаны и к обеим можно отнести предприятия оборонно-промышленного комплекса Башкирии. Таких предприятий у нас более десяти», — отметил он.

Шельдяев сообщил, что в Башкирии производят не только детали для самолетов, авиационные двигатели, военную технику и вертолеты, но и высокотехнологичную продукцию для космоса и армии. При этом основной специализацией региона является авиадвигателестроение.

Чиновник напомнил, что большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Башкирии производят высокотехнологичную продукцию двойного назначения.

«К 2025 году половина наших оборонных предприятий планируют увеличить долю такой продукции более чем на 30% в общем объеме. Поясню: это товары, которые можно использовать в быту или гражданской промышленности, а также при создании вооружения и военной техники», — сообщил он.

Он отметил, что в республике постепенно внедряют передовые технологии и высокопроизводительное оборудование, это позволяет предприятиям предприятия оборонно-промышленного комплекса значительно расширить возможности по производству и созданию высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

«Нашими предприятиями ведется работа по освоению комплектующих, сборных единиц для одного из российских самолетов. В ПАО «ОДК-УМПО» продолжают развивать направление по производству наземной газоперекачивающей техники на базе двигателя АЛ-31СТ, также начаты работы по разработке промышленного двигателя АЛ-41СТ-25. АО «УППО» участвует в освоении производства приборов по космической тематике, и т. ч. по программе импортозамещения элементной базы», — сообщил Шельдяев, добавив, что в настоящее время предприятия находятся в активном процессе диверсификации производств и импортозамещения.

Он сообщил, что АО «МК «Витязь» заменил на отечественные шесть наименований импортных комплектующих производства Швеции и Англии, а Туймазинский завод автобетоновозов вместо гидростатической трансмиссии производства завода, расположенного на территории б. УССР, использует екатеринбургскую, высокого качества.

«Активное импортозамещение идет на АО «Красный пролетарий», АО «ИНМАН» и ООО НПФ «Пакер». АО «БелЗАН», АО «Салаватстекло», ООО ПК «ЮжУралОйл», ООО «Белавтодеталь» и ООО «Белорецкое УПП ВОС» готовы рассмотреть возможность изготовления на своих производственных мощностях отдельных компонентов для автомобилестроения», — сообщил он.

Чиновник также сообщил, что истребители на башкирских турбореактивных двигателях успешно выполняют задачи спецоперации на территории б. УССР, российские боевые машины создаются на базе шасси двухзвенных гусеничных транспортеров АК «Витязь», уфимский технопарк «ХТЦ УАИ-Росойл» выпускает для нужд Минобороны России ружейное масло.