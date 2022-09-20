Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM За первые восемь месяцев 2022 года в Санкт-Петербурге приобрели примерно 210 га земли под строительство жилья, что на 51% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом 20 сентября сообщили в консалтинговой компании Knight Frank St. Petersburg.

Стройка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сокращение, помимо объёмов приобретённой земли под строительство, наблюдается и в объеме инвестиций в земельные участки. В текущем году с января по август они составили и 16,3 млрд рублей. Это в четыре раза меньше, чем за прошлый год. Таким образом девелоперы вернулись к допандемийным показателям. Это свидетельствует о сдержанности строительных компаний, а также о небольшом количестве заманчивых предложений для девелоперов.

«Программа льготной ипотеки и ажиотажный спрос на квартиры в значительной мере повлияли на увеличение объемов инвестиций в площадки под девелопмент в 2021 году и наращивание величины предложения за счет покупки новых площадок. Однако ситуация изменилась после завершения предоставления льготных условий: с повышением ключевой ставки девелоперы снизили активность», — отметил руководитель проектов отдела инвестиций Knight Frank St. Petersburg Сергей Дуванов.

На строительном рынке Петербурга сократилось число иностранных компаний-застройщиков. В частности, решили уйти скандинавские Bonava и YIT. Вместе с тем землёй в Петербурге заинтересовались регионы РФ. Один из участков приобрёл челябинский девелопер «Зенит».

Отметим, что больше всего сделок заключили по покупке земельных участков в Красногвардейском (26,3% от купленных земель) и Выборгском (28,9%) районах. Также девелоперы проявляют интерес к Ленобласти, во Всеволожском районе приобрели 41,3% земель.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге на фоне реновации падают цены на квартиры в хрущёвках