Москва, , 16:08 — REGNUM Решения о проведении референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях б. УССР свидетельствуют о том, что теперь Россия «начинает всерьёз», отметил 20 сентября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

Как сообщалось ранее, власти Донецкой и Луганской республик, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей заявили о необходимости проведения референдумов о возвращении в состав России. Референдумы пройдут 23−27 сентября.

«Это и ответ жителям освобожденных территорий, которые абсолютно справедливо испугались после событий в Харьковской области, это и ответ жителям Донбасса, которые выстрадали, усеяли своей кровью и своим потом дорогу домой. Это же и ответ киевскому режиму. Но главное, что это продолжение заявления Владимира Путина о том, что «мы всерьез пока еще ничего не начинали». Судя по всему, теперь начинаем всерьез. Нас все-таки разбудили от спячки», — отметил военкор.

Референдумы помогут «оздоровить ситуацию» на территории Донбасса и б. УССР, а также приблизят победу России, уверен Поддубный.