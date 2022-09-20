Джакарта, , 16:07 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил президента международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино и президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на 17-й саммит G20, который пройдет на Бали 15–16 ноября 2022 года, сообщает Antara.

Джоко Видодо Kremlin.ru

О запланированном прибытии президента FIFA Джанни Инфантино сообщил представитель FIFA Хосе Аристон Падре Каслиб, который также является региональным консультантом федерации футбола по Юго-Восточной Азии.

Встреча также состоялась для обсуждения подготовки Индонезии к чемпионату мира U-20 в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли Индонезии призывает все делегации стран G20 принять активное участие в сессии, охватывающей шесть приоритетных вопросов.

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