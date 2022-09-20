Рига, , 16:07 — REGNUM

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия Kalnroze

Государственная полиция Латвии начала административный процесс по факту использования георгиевских ленточек защитниками расположенного в Резекне памятника павшим советским воинам, известного как «латвийский Алеша».

Об этом сообщил латвийский портал bb. lv. Отмечается, что «виновные» будут установлены с использованием видеозаписей с камер видеонаблюдения. Замглавы госполиции заявил, что по поиску тех, кто призывал к защите памятника, полицейские будут работать совместно со службами госбезопасности страны.

Однако, как подчеркивает СМИ, несанкционированного собрания возле «латвийского Алеши» не было, а личности десяти активистов-защитников памятника уже установлены. За публикациями на тему памятника в сообществе «Наш Резекне» в местных соцсетях следят порядка 15 000 пользователей, сообщил bb. lv.

Окончательное решение по демонтажу властями Резекне еще не принято.