Донецк, 20 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 20 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:38 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 сентября киевские боевики обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике.

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