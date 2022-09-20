Москва, 20 сентября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, содержащий нормы о правовом регулировании в сфере драгоценных металлов и камней, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В документе предлагается наделить Гохран России правом на осуществление реализации на внешнем рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, отпущенных из Госфонда России.

Кроме того, в законопроекте устанавливается запрет на осуществление юрлицами и индивидуальными предпринимателями операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями без постановки на специальный учет. Также устанавливается возможность информационного взаимодействия Федеральной пробирной палаты с федеральными министерствами.

В законопроекте уточняется порядок распоряжения аффинированными драгоценными металлами и добытыми из недр драгоценными камнями, порядок реализации уполномоченными госорганами преимущественного права покупки таких металлов и камней, а также порядок пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ и порядок отпуска ценностей из него.