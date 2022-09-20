Москва, , 16:04 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который совершенствует правовое регулирование в сфере драгоценных металлов и камней, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Документом, в частности, вводится понятие «отходы драгоценных камней», которое исключит расширенное толкование и требование по определению классификационных характеристик отходов драгоценных камней и позволит субъектам огранки драгоценных камней самостоятельно осуществлять аттестацию отходов драгоценных камней. Также отменяется требование наличия вооруженной охраны при перевозке сырья с низким содержанием драгоценных металлов.

В законопроекте предусмотрено разделение лицензируемой деятельности по приобретению у физлиц лома и отходов драгоценных металлов на скупку ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и камней и заготовку продукции, содержащей драгоценные металлы, лома и отходов такой продукции.

Кроме того, в документе предусматривается механизм выплаты вознаграждения за сдачу в Госфонд России клада, содержащего драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и камней, имеющих историческое, художественное и иное культурное значение.

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