Ереван, , 16:04 — REGNUM Экс-президент Армении Роберт Кочарян специально не возглавлял протесты, охватившие летом Ереван, чтобы не отпугнуть тех, кто опасался возобновления войны с Азербайджаном. Об этом он заявил в обращении, распространённом 20 сентября офисом парламентской фракции «Армения».

Роберт Кочарян Limegirl

«На наш взгляд, основная причина заключалась в следующем: столкнулись тезисы о «достойном мире» и «мире любой ценой». Достойный мир напугал значительную часть нашего населения. Мой образ, карабахское прошлое, образ победителя в войне напугал большую массу нашего народа», — сказал Кочерян.

Он подчеркнул, что не отстранялся от разработки планов и от участия в акциях в качестве рядового активиста, но на первый план были выдвинуты молодые лидеры.

По мнению экс-президента, задумка удалась. Хотя, конечного результата — отставки премьер-министра Никола Пашиняна — не удалось достичь, но таких масштабных протестов в Армении ещё не было.

Напомним, прошедшим летом оппозиционные партии Армении более двух месяцев почти ежедневно проводили уличные акции протеста, добиваясь отставки правительства. Они обвиняли власти в готовности сдать национальные интересы для заключения мирного договора с Азербайджаном. Потом было объявлено, что протестное движение сменит стратегию.

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