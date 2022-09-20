Всеволожск, Ленинградская область, 20 сентября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов отказался от судебного иска по поводу решения призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу. Об этом 20 сентября сообщили журналистам во Всеволожском городском суде Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ЦСКА Иван Федотов

Сообщается, что истец отказался от иска и направил об этом ходатайство. Заседание прошло в отсутствие сторон, отказ принят судом.

Напомним, 1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После задержания его доставили в военкомат, а оттуда — в воинскую часть в Северодвинск Архангельской области. Защита хоккеиста подала жалобу во Всеволожский суд о признании незаконным решения призывной комиссии.