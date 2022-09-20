Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 20 сентября, по состоянию на 15:35 по мск доллар на Московской бирже дорожает на символические 0,08%, до 60,20 рубля. Евро теряет 0,18%, отступая до 60,05 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Динамика российской национальной валюты остается стабильной. Налоговый период продолжает оказывать поддержку рублю, в то время как большинство инвесторов на мировых рынках занимают выжидательную позицию.

Бюджет на ближайшие три года ожидается сверхстабильным, что на фоне некоторого оживления российского биржевого рынка поддерживает оптимизм.

С учетом того, что повышение ставки ФРС США уже заложено в цены, можно ожидать некоторого ослабления доллара по факту события и укрепления валют развивающихся рынков», — считает эксперт.

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