Москва, 20 сентября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 20 сентября, по состоянию на 15:35 по мск доллар на Московской бирже дорожает на символические 0,08%, до 60,20 рубля. Евро теряет 0,18%, отступая до 60,05 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Динамика российской национальной валюты остается стабильной. Налоговый период продолжает оказывать поддержку рублю, в то время как большинство инвесторов на мировых рынках занимают выжидательную позицию.

Бюджет на ближайшие три года ожидается сверхстабильным, что на фоне некоторого оживления российского биржевого рынка поддерживает оптимизм.

С учетом того, что повышение ставки ФРС США уже заложено в цены, можно ожидать некоторого ослабления доллара по факту события и укрепления валют развивающихся рынков», — считает эксперт.

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