Москва, 20 сентября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Специальная военная операция на территории б. УССР проходит очередную точку бифуркации, отметил 20 сентября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

Как сообщалось ранее, власти Донецкой и Луганской республик, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей заявили о необходимости проведения референдумов о возвращении в состав России. Референдумы пройдут 23−27 сентября.

«Закон о проведении референдума о воссоединении Луганской Народной Республики с Россией будет подписан главой ЛНР сегодня и сегодня же опубликован. Это создаст юридическую необратимость процесса», — отметил эксперт.

Результаты референдумов будут опубликованы 28−29 сентября, в эти же дни местные власти смогут направить официальные просьбы о возвращении в состав России, а 30 сентября или 1 октября эта просьба уже может быть официально удовлетворена, после чего речь будет идти уже не о деоккупации части территории признанной Россией ДНР, а о деоккупации части территории самой России, добавил Рожин.