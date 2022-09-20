Донецк, 20 сентября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Киевские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 15:38 с позиций в Красногоровке по Кировскому району Донецка открыли огонь из артиллерии. Выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую в ДНР.