Таллин, , 15:59 — REGNUM

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Президент Эстонии Алар Карис прилетел с похорон королевы Елизаветы II в Лондоне на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке на самолете президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщила канцелярия эстонского президента, опубликовав в социальной сети Twitter фото.

На фото президент Польши Анджей Дуда, президент Эстонии Алар Карис, президент Молдавии Майя Санду и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находятся в одном самолете.

Сообщается, что на Генеральной Ассамблее президент Карис выступит поздно вечером в среду, 21 сентября, по эстонскому времени, в которой он сосредоточится на роли Организации Объединенных Наций в урегулировании кризисов, «противодействии агрессии России» и поддержке б. УССР.

Президент также примет участие в параллельном мероприятии высокого уровня по цифровому сотрудничеству «Ускорение будущего цифрового сотрудничества», организованном Эстонией, Норвегией, Германией, Программой развития ООН, Детским фондом ООН и Всемирным банком. Президент Кэрис также примет участие в приеме у президента США Джо Байдена.

Глава Эстонского государства встретится в Нью-Йорке с президентами Латвии и Литвы и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Планируется также четырехсторонняя встреча президентов стран Прибалтики и Польши. В рамках недели высокого уровня ООН президент Карис также провел несколько двусторонних встреч и встречу с местными эстонцами в Эстонском доме в Нью-Йорке.