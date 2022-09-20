Берёзовский, Свердловская область, , 15:58 — REGNUM В Берёзовском Свердловской области устанавливаются обстоятельства и причины ДТП с участием рейсового автобуса. Авария произошла днём 20 сентября, сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» допустил столкновение с грузовиком «КАМАЗ», ехавшим в попутном направлении и поворачивавшем налево. Это произошло во время обгона.

В результате травмы получили три женщины, несовершеннолетняя девушка и мужчина. Степень причинённого им вреда здоровью выясняют медики.

Автобус ехал в Екатеринбург из посёлка Октябрьский. В салоне находились 22 пассажира.