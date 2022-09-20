Москва, 20 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Более 7 тыс. казаков России ведут борьбу с киевскими боевиками на Харьковском, Запорожском, Херсонском, Донецком направлениях. Об этом в своём телеграм-канале 20 сентября написал депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия»).

Vsko.ru Николай Долуда

«Гегемонии США больше нет! Никогда не будет однополярного мира! [Президент США Джо] Байден и его сателлиты больше не будут править бал. И матери Донбасса и России больше не будут оплакивать своих сыновей! Именно за это, не щадя своего здоровья и жизни, казаки России вместе с Вооруженными силами РФ бьются с [киевскими нацистами], отвоевывая всё новые рубежи! Россия — единая наша Родина, родная земля, за которую наши предки отдали миллионы жизней. И нам, чего бы это не стоило, нужно защитить страну. Бороться за Донбасс, за Россию! И не сомневаться — победа будет за нами», — уверен казачий генерал.

Сегодня в специальной военной операции России на территории бывш. УССР принимают участие казаки трёх добровольческих отрядов «Кубань» (имени атамана Захария Чепеги, 11-й и 16-й «Барсы»), а также отрядов «Ермак», «Терек», «Дон», «Тигр», «Таврида», «Платов».