Минск, 20 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Мероприятие по вопросам обороны поручил подготовить президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 20 сентября он заявил на встрече с госсекретарем Совбеза республики Александром Вольфовичем.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Вам надо собраться с силовиками, оговорить все направления. Это будет в ближайшее время», — сказал Лукашенко.

Также он заявил, что Белоруссии нужно проверить народное ополчение, которое находится в стадии формирования.

«И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать её, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо её отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение — проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому вот эти вещи мы не должны забывать, и это у вас всё должно быть под контролем», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что военно-политическая ситуация вокруг Белоруссии является опасной.