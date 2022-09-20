Минск, , 15:56 — REGNUM Верховный суд Белоруссии 20 сентября огласил решение по рассмотрению жалобы учредителей общественной организации «Бессмертный полк Победы». Организаторы шествия «Бессмертного полка» в Минске шесть раз пытались получить государственную регистрацию в главном управлении юстиции Мингорисполкома.

СМИ Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Чиновников не устраивало название организации — «Бессмертный полк». Поэтому организаторы мемориального шествия в шестой раз попытались зарегистрироваться как «Бессмертный полк Победы». Чиновников не устроило новое название, так как в нём тоже упоминался «Бессмертный полк». Замначальника ГУЮ Мингорисполкома Ирина Борисова прямо заявила о неприемлемости госрегистрации с упоминанием «Бессмертного полка» и даже предлагала своё название общественной организации.

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Верховный суд Белоруссии рассмотрел апелляционную жалобу учредителей ОО «Бессмертный полк Победы» на решение Минского городского суда от 30 июля. Тогда судья Елена Шемет стала на сторону ГУЮ Мингорисполкома, который на процессе представляли главные специалисты Ольга Драчан и Светлана Туз. На этот раз их неизменное мнение о недопустимости государственной регистрации общественной организации хранителей исторической памяти поддержал прокурор Владимир Левданский.

20 сентября Верховный суд Белоруссии за три часа заслушал стороны. В итоге он согласился с прокурором и представительницами ГУЮ Мингорисполкома. Решение об обоснованности отказа в государственной регистрации устроителей шествий «Бессмертного полка» в Минске своим решением оформили Андрей Алещенко, Игорь Колесник и Алексей Левкович.

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