Москва, 20 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о сокращении сроков отдельных процедур при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Сроки предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в том числе сроки предварительного согласования предоставления таких участков, влияют на скорость вовлечения таких земельных участков в хозяйственный оборот, в том числе, на сроки начала освоения земельных участков в сфере строительства, отмечают в комитете Госдумы по собственности.

Сроки принятия решения о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, сокращаются с 30 до 20 дней, при этом в случае если схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории подлежит согласованию, то с 45 до 35 дней.

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